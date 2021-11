Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : veut produire des lames zéro déchet d'ici 2030 information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 11:56









(CercleFinance.com) - LM Wind Power, une entreprise de GE Renewable Energy, va produire des pales 'zéro déchet' à partir de 2030, fait savoir aujourd'hui GE, un engagement qui marque une nouvelle étape dans la stratégie durable de l'entreprise. Chez LM Wind Power, près d'un tiers de l'empreinte carbone opérationnelle provient de l'élimination des déchets et l'entreprise ambitionne ainsi de réduire les déchets et de pouvoir les utiliser pour produire de l'énergie. Dans l'industrie éolienne, environ 20 à 25 % des matériaux achetés par les fabricants de pales d'éoliennes n'entrent pas dans le produit final. 'Avec nos partenaires, nous pouvons être l'exemple de la façon dont une industrie transforme sa chaîne de valeur pour soutenir la transition verte et le passage à une économie circulaire. Les lames zéro déchet sont notre contribution à cette mission de l'industrie', a déclaré Olivier Fontan, directeur général de LM Wind Power.

