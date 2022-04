Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: veut mettre l'impression 3D au service de l'éolien information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 16:05









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a inauguré une nouvelle installation de R&D à Bergen (Etats-Unis) qui se consacrera à la manière d'imprimer en 3D la base de béton des tours des éoliennes.



GE souhaite en effet imprimer en 3D la partie inférieure des tours éoliennes directement sur place, dans les parcs éoliens, ce qui permettra de réduire les coûts du transport et de créer de nouvelles opportunités d'emploi dans les parcs éoliens où cette technologie sera utilisée.



La recherche menée dans l'installation de Bergen sera financée en partie par une subvention du Département américain de l'énergie.



Une équipe de 20 personnes travaillera ainsi sur l'optimisation de la technologie d'impression 3D avec les premières applications sur le terrain prévues dans les cinq prochaines années.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -100.00%