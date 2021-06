Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : vers un redressement 'partiel' du FCF dans l'aviation Cercle Finance • 04/06/2021 à 16:19









(CercleFinance.com) - GE a annoncé vendredi qu'il tablait sur un 'redressement partiel' de sa génération de trésorerie dans l'aéronautique cette année, avant une véritable reprise prévue l'an prochain. Dans une présentation aux investisseurs réalisée à l'occasion d'une conférence de la banque Bernstein, le groupe industriel américain ajoute viser un flux de trésorerie disponible (FCF) stable, voire en légère hausse, pour ce qui concerne ses activités liées à la santé en 2021. Dans les énergies renouvelables, GE dit prévoir une génération de trésorerie en amélioration et positive cette année, tandis que sa branche de production de turbines ('power') devrait enregistrer un flux de trésorerie globalement stable. L'action GE s'inscrivait en baisse de 1% vendredi à Wall Street suite à ces annonces, contre une progression de 0,4% pour l'indice S&P 500.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -2.93% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.10%