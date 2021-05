GE : vers le développement d'éoliennes offshore flottantes

(CercleFinance.com) - GE dévoile aujourd'hui les détails d'un projet en cours de 4 millions de dollars sur deux ans, réalisé dans le cadre du programme ATLANTIS (pour éoliennes flottantes, aérodynamiques et plus légères, intégrant des technologies nautiques et une servocommande) de l'ARPA-E, un programme du gouvernement des Etats-Unis visant à soutenir la recherche avancée dans le domaine des énergies propres, sûres et renouvelables.

GE travaille en partenariat avec Glosten -présenté comme l'une des principales sociétés de conception et de conseil de l'industrie maritime- à la conception et au développement d'une éolienne flottante de 12 MW.

'Concevoir une éolienne flottante, c'est comme mettre un bus sur un grand poteau que l'on ferait flotter. Il faut ensuite le stabiliser pendant qu'il interagit avec le vent et les vagues. Bien faire cela constitue et un défi de conception et de contrôle', résume Rogier Blom, ingénieur principal du projet.

Jusqu'à présent, les éoliennes offshore sont installées sur une plate-forme fixes et sont donc installées à des profondeurs maximales de 60 mètres. Les éoliennes flottantes permettraient donc d'étendre considérablement la portée de l'énergie éolienne.