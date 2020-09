Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : vers la gestion à distance des centrales Cercle Finance • 30/09/2020 à 17:15









(CercleFinance.com) - GE Digital lance le logiciel ' Remote Operations for Power Generation ' (soit opérations à distance pour la production d'électricité), une solution évolutive qui fournit des contrôles de centrales à distance, assurant ainsi la continuité des opérations et la flexibilité de la main-d'oeuvre L'offre permet de mettre en place rapidement la surveillance du site et l'assistance à distance. Dans un contexte de pandémie, des changements opérationnels sont en effet effectués sur de nombreux sites. Pour Linda Rae, directrice des activités de production d'énergie, de pétrole et de gaz de GE Digital, les opérations à distance apportent une flexibilité importante et des avantages en termes de coûts. La directrice estime ainsi que le paysage de la production d'électricité risque de changer davantage au cours des 10 prochaines années qu'au cours des 100 années précédentes.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +1.88% GENERAL ELECTRIC NYSE +2.12%