GE Vernova vend Proficy à TPG pour 600 millions de dollars et se concentre sur les logiciels pour réseaux électriques
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du paragraphe 1, mise à jour des actions, ajout d'une citation de la directrice générale lors de la conférence de Morgan Stanley au paragraphe 6 et de commentaires d'analystes aux paragraphes 9 et 11) par Sumit Saha et Vallari Srivastava

GE Vernova GEV.N a déclaré jeudi qu'elle allait vendre son unité de logiciels industriels Proficy à la société de capital-investissement TPG pour 600 millions de dollars et réinvestir le produit de la vente dans des logiciels de gestion de réseau.

Proficy, qui représente environ 20 % du chiffre d'affaires des logiciels d'électrification de GE Vernova, aide les fabricants à surveiller et à optimiser leur production. En 2024, le chiffre d'affaires des logiciels d'électrification s'élevait à 7,55 milliards de dollars.

L'entreprise, qui s'est séparée de GE l'année dernière, s'est efforcée de compenser la hausse des coûts liée aux tarifs douaniers et à l'inflation.

En avril, elle a prévu une augmentation des coûts de 300 à 400 millions de dollars en 2025 et a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter les prix et de rationaliser les opérations pour protéger les marges.

GE Vernova investit également dans sa chaîne d'approvisionnement et a annoncé en janvier une modernisation de ses usines américaines pour un montant de 600 millions de dollars sur deux ans afin de répondre à l'augmentation de la demande mondiale d'électricité.

"Indirectement, nous allons réinvestir les recettes dans l'activité de logiciels pour réseaux électriques", a déclaré la directrice générale Scott Strazik lors d'une conférence de Morgan Stanley après l'annonce de l'opération.

L'opération Proficy devrait être conclue au cours du premier semestre 2026. TPG détiendra et contrôlera l'entreprise, tandis que GE Vernova conservera un siège d'observateur au conseil d'administration.

GE Vernova s'attend à recevoir des produits de vente supplémentaires à l'avenir en fonction de divers résultats et conditions.

La société monétise un segment du portefeuille de logiciels qui a une bonne valeur mais qui est probablement sous-évalué par les investisseurs, a déclaré Christopher Dendrinos, analyste chez RBC Capital Markets.

Les actions du fournisseur d'équipements et de services énergétiques ont chuté de 3,2 % à 622,77 $.

"Le réinvestissement du produit de la vente dans d'autres domaines a un sens stratégique. La fabrication est très demandée et il y a des opportunités de réinvestir dans ces secteurs d'activité essentiels", a déclaré M. Dendrinos.

L'opération ferait de Proficy une entreprise de logiciels autonome. TPG investira dans Proficy par l'intermédiaire de TPG Capital, la plateforme de capital-investissement américaine et européenne de la société.

© 2025 Thomson Reuters.

