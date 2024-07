Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: une commande de Sonelgaz en Algérie information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé avoir obtenu une commande importante de Sonelgaz par l'intermédiaire de sa coentreprise, GE Algeria Turbines (GEAT), pour améliorer l'infrastructure du réseau algérien.



GE Vernova fournisse à GEAT des équipements, des composants et des solutions d'automatisation de réseau haute tension (HT) pour 134 sous-stations d'ici 2028. GEAT intégrera ces équipements sur son site d'Ain Yagout à Batna en Algérie pour les projets Sonelgaz.



Les équipements fournis devraient jouer un rôle central dans l'intégration des sources d'énergie renouvelables et assurer un approvisionnement électrique fiable pour la population et l'économie croissantes de l'Algérie.



Mourad Adjal, DG du groupe Sonelgaz, a déclaré : ' Cette commande est le résultat de l'expansion des capacités existantes entre Sonelgaz et GE Vernova, par le biais de la récente modification de leur joint-venture pour permettre le déploiement de solutions de réseau en plus de la production d'équipements de sous-stations à haute et très haute tension pour mettre en oeuvre le plan de développement du réseau de transport d'électricité de l'Algérie'.





