GE Vernova: signe un protocole d'accord avec SWI

(CercleFinance.com) - GE Vernova et Systems With Intelligence (SWI) ont signé un protocole d'accord pour développer des solutions avancées de surveillance des sous-stations.



La collaboration vise à intégrer des technologies comme la détection de gaz, la thermographie infrarouge, et l'intelligence artificielle pour améliorer la gestion des actifs du réseau électrique.



En unifiant les données issues de divers capteurs, cette initiative permettra de simplifier la surveillance et le diagnostic des sous-stations, offrant une détection des problèmes plus précoce et une gestion des actifs plus efficace et fiable.







