GE Vernova s'envole grâce à des perspectives de revenus optimistes pour 2026 et à une augmentation des rachats d'actions

Les actions de GE Vernova GEV.N ont augmenté de 10% dans leséchanges avant bourse mercredi après que le fabricant d'équipements électriques ait prévu des revenus plus élevés pour 2026 et ait augmenté ses plans de rachat d'actions de4 milliards de dollars.

L'augmentation de la consommation d'électricité provenant de l'intelligence artificielle et d'autres industries à forte intensité de données entraîne une forte croissance dans les activités de réseau et de turbines à gaz de la société, ce qui positionne le fabricant américain pour une expansion à plus long terme.

Vernova a grimpé de plus de 370 % depuissa scission de General Electric GE.N en mars 2024.

L'action a augmenté de 10 % pour atteindre 688 $ avant la cloche, en voie d'ouvrir à un niveau record, si les gains se maintiennent.

La société a augmenté son autorisation de rachat d'actions de 6 milliards de dollars à 10 milliards de dollars et a doublé son dividende trimestriel à 50 cents par action.

GE Vernova prévoit que la production annualisée de turbines à gaz atteindra 20 gigawatts (GW) à la mi-2026, et environ 24 GW en 2028.

L' analyste Jed Dorsheimer de William Blair a déclaré que l'augmentation des livraisons était attendue après que les principaux rivaux Siemens Energy ENR1n.DE et Mitsubishi Heavy Industries 7011.T aient revu leurs propres objectifs à la hausse.

La journée des investisseurs de l'entreprise "a fait feu de tout bois", a-t-il déclaré. Il a également noté que tous les créneaux de production disponibles pour les turbines de l'entreprise sont épuisés jusqu'en 2028 et s'attend à ce que la visibilité s'étende jusqu'en 2030.

L'entreprise prévoit une croissance organique de 16 à 18 % de son chiffre d'affaires dans le secteur de l'énergie et une croissance de 20 % dans le secteur de l'électrification en 2026.

Elle prévoit un flux de trésorerie disponible de 4,5 à 5,0 milliards de dollars l'année prochaine, dépassant les 3,5 à 4 milliards de dollars prévus en 2025.

GE Vernova prévoit 80 GW de contrats signés pour des turbines à gaz à cycle combiné d'ici la fin de l'année , a-t-elle déclaré dans un document séparé.

L'entreprise travaille également avec le gouvernement américain pour augmenter les stocks d'yttrium alors que les contrôles d'exportation de la Chine resserrent l'approvisionnement en terres rares utilisées dans l'énergie, l'aérospatiale et les semi-conducteurs, a déclaré le directeur général Scott Strazik.