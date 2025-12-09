GE Vernova prévoit une augmentation des recettes en 2026 grâce à une forte demande d'électricité

GE Vernova GEV.N a déclaré mardi qu'il s'attendait à des revenus plus élevés en 2026, par rapport à ses prévisions pour 2025, en raison d'une forte demande d'électricité.

Une hausse de la consommation d'énergie des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et à la crypto-monnaie a augmenté la demande d'équipements de réseau et de turbines à vapeur et à gaz, ce qui aide les entreprises comme GE Vernova.

La société prévoit maintenant une croissance organique des revenus de 16 % à 18 % dans son segment de l'énergie et une croissance de 20 % dans son segment de l'électrification en 2026.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 41 et 42 milliards de dollars pour l'année prochaine, contre 36 à 37 milliards de dollars attendus pour cette année.