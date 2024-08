Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: présente des solutions pour décarboner le réseau information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 16:08









(CercleFinance.com) - GE Vernova a lancé le portefeuille GRiDEA de Grid Solutions, une gamme de solutions innovantes pour décarboner le réseau électrique et soutenir la transition énergétique.



Présenté au CIGRE à Paris, ce portefeuille inclut des produits haute tension sans SF6, comme la technologie g3, qui réduit de 99 % les émissions de CO2 par rapport aux équipements traditionnels.



GRiDEA propose aussi des technologies pour les environnements à basse température, et met l'accent sur la durabilité en utilisant des matériaux recyclés, en prolongeant la durée de vie des équipements et en optimisant l'efficacité des infrastructures.



GE Vernova affirme son engagement envers un avenir énergétique durable et résilient.





