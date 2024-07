Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: objectifs 2024 relevés avec l'électrification information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - GE Vernova a relevé mercredi ses objectifs financiers pour 2024, se disant 'encouragé' par ses solides performances sur les six premiers mois de l'année.



Porté par la demande liée à l'électrification de l'économie, le groupe américain a vu son chiffre d'affaires progresser de 1% à 8,2 milliards de dollars sur le seul deuxième trimestre, dont une croissance organique de 2%.



Son résultat opérationnel courant (Ebitda) ajusté ressort à 524 millions de dollars hors éléments exceptionnels sur le trimestre, contre 203 millions de dollars un an plus tôt.



Sur une base ajustée, la marge d'exploitation ressort en conséquence à 6,4%, à comparer avec 2,5% un an plus tôt.



Le flux de trésorerie disponible (FCF) ressort positif à 821 millions de dollars, contre négatif à hauteur de 447 millions de dollars sur la même période de l'an dernier.



Pour ce qui concerne l'ensemble de l'exercice, Vernova dit désormais anticiper un chiffre d'affaires annuel et une marge opérationnelle ajustée se situant dans le haut des intervalles compris entre 34 et 35 milliards de dollars et 5%-7% précédemment fixés.



Son flux de trésorerie est quant à lui attendu entre 1,3 et 1,7 milliard de dollars cette année, et non plus entre 700 millions et 1,1 milliard.





