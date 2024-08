Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: lance une solution de stabilisation des réseaux information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - GE Vernova a lancé 'FACTSFLEX GFMe', une solution avancée pour renforcer la stabilité des réseaux électriques et faciliter l'intégration des énergies renouvelables.



Ce système combine la technologie STATCOM de GE avec des supercondensateurs pour stabiliser le réseau en permettant une réponse rapide aux perturbations.



Il est conçu pour recréer l'inertie perdue avec la fermeture des centrales thermiques traditionnelles, offrant ainsi une performance supérieure en termes de tension et de puissance active par rapport aux solutions basées sur des batteries.



Le 'FACTSFLEX GFMe' est désormais disponible mondialement.







