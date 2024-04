Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: débuts boursiers sans étincelles à New York information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 16:44









(CercleFinance.com) - GE Vernova, la société énergétique issue de sa scission avec GE, a fait son entrée à la Bourse de New York mardi, dans le cadre de la dernière étape du démantèlement du géant industriel américain.



Après avoir pris jusqu'à 1,7% en début de matinée, le titre n'avance plus que de 0,1%, alors que l'indice S&P 500 recule d'environ 1%.



GE Vernova prévoit de générer une croissance organique de l'ordre de 5% l'an prochain, tandis que sa marge d'Ebitda ajustée est attendue un peu au-dessus de 5% cette année, qui devrait ensuite s'approcher de la barre des 10% en 2025.



Les analystes font remarquer que la société fait son entrée sur le marché boursier avec une trésorerie de six milliards d'euros, sans la moindre dette.



La séparation a pris la forme d'une distribution d'une action GE Vernova pour quatre titres GE détenus.



A la suite de cette scission, les actions du conglomérat industriel GE seront automatiquement transformés en titres GE Aerospace, la société restante dédiée aux activités aérospatiales.



Basé à Cambridge (Massachusetts), GE Vernova compte plus de 80.000 employés dans plus de 140 pays à travers le monde. L'entreprise fournit des technologies, des systèmes et des services destinés aux secteurs de l'énergie.



GE HealthCare, l'ex-filiale de GE dédiée aux équipements de santé, avait déjà fait son entrée en Bourse au début du mois de janvier. Sa hausse atteint presque 14% depuis.





