GE Vernova: contrat de R&D avec 4 gestionnaires de réseau

(CercleFinance.com) - L'activité Électrification de GE Vernova a annoncé avoir conclu un contrat de recherche et développement avec quatre gestionnaires de réseau de transport (GRT) allemands pour développer une technologie CCHT clé pour le futur réseau électrique.



'Le CCHT est le moyen le plus efficace de transporter de l'énergie en vrac sur de longues distances et est essentiel pour intégrer l'énergie éolienne et solaire renouvelable dans le réseau' indique le groupe.



L'accord de R&D avec TenneT TSO, 50Hertz Transmission, Amprion et Transnet BW porte sur la conception et l'ingénierie d'une solution de connexion en courant continu haute tension (CCHT) multi-bornes/multi-hubs. Il marque une première étape clé sur la voie d'un futur réseau haute tension pour la transition énergétique de l'Allemagne et de l'Europe.



' Nous pensons que la technologie de GE Vernova sera essentielle à l'intégration efficace des énergies renouvelables et à l'avenir de la transition énergétique ', a déclaré Johan Bindele, responsable de l'intégration des systèmes de réseau chez GE Vernova.





