Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE Vernova: contrat de décarbonation avec le français RTE information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 17:03









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé jeudi la signature d'un contrat avec RTE, le gestionnaire des lignes à haute tension françaises, auquel il va fournir sa technologie de gaz isolant en vue d'une décarbonation du réseau.



Le groupe américain indique qu'il va fournir à l'opérateur ses équipements 245 kV isolés au gaz - sans hexafluorure de soufre (SF6) - dont les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures de 99% aux systèmes avec SF6.



Selon les estimations, le SF6 a un pouvoir de réchauffement global plus de 25.000 fois supérieur au CO2 et peut demeurer dans l'atmosphère plus de 3000 ans.



Le contrat intervient dans le cadre d'un projet pilote mené par RTE visant à réduire les émissions de ses infrastructures de transport d'électricité et à accélérer sa transition énergétique.



GE Vernova précise que la conception et la production de ses systèmes sans SF6 interviendront en France.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.