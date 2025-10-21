 Aller au contenu principal
GE Vernova acquiert la participation restante dans l'co-entreprise Prolec pour 5,28 milliards de dollars
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

GE Vernova GEV.N a déclaré mardi qu'elle acquerrait les 50 % restants de Prolec GE, sa coentreprise non consolidée avec Xignux.

La société a déclaré qu'elle paierait 5,28 milliards de dollars à la clôture, financés à parts égales par des liquidités et des dettes.

Le fabricant d'équipements électriques a déclaré que l'opération stimulerait la croissance de son segment Électrification, en misant sur la demande croissante de technologies de réseau.

La coentreprise a été créée à l'origine entre Xignux et General Electric en 1995.

Les actions de GE Vernova étaient en hausse marginale dans les échanges après les heures de bureau.

