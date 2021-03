Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : va recruter 300 personnes en France, à Cherbourg Cercle Finance • 16/03/2021 à 16:36









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui son intention de recruter 300 employés sur son site de fabrication de pales d'éoliennes LM Wind Power à Cherbourg, en France, en 2021. 'L'augmentation de la main-d'oeuvre de production permettra à LM Wind Power de répondre à la demande croissante de l'industrie pour les équipements éoliens offshore', assure GE, ajoutant que chaque nouvel employé suivra un programme de formation intensif au 'Centre d'excellence' de l'usine. Depuis son ouverture en 2018, cette usine de 450 employés actuellement constitue le premier site de fabrication de pales d'éoliennes en France. C'est d'ailleurs ici qu'a été produit la première pale d'éolienne offshore de plus de 100 mètres, soit une pale de 107 mètres de long qui sera utilisée dans l'éolienne offshore Haliade-X de GE.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +6.88% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.18%