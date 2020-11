Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : va livrer dix postes électriques mobiles en Espagne Cercle Finance • 04/11/2020 à 15:36









(CercleFinance.com) - Red Electrica de Espana a attribué un contrat à GE Grid Solutions portant sur dix postes électriques mobiles, destinés à alimenter les îles Canaries et Baléares, a indiqué aujourd'hui GE. Le caractère mobile de ces postes électriques va permettre de pouvoir transporter les unités en cas d'urgence ou de rénovation. Pour la première fois en Espagne, l'un de ces postes électriques utilisera la technologie g3 (Green Gas for Grid) de GE, une alternative à l'hexafluorure de soufre (SF?). Ce poste sera installé sur l'île de Tenerife, aux Canaries. Les produits g³ ont un impact en CO? fortement réduit sur l'environnement par rapport aux produits SF?, assure GE. Dès lors, la station mobile g³ devrait contribuer aux efforts de l'Espagne pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20% d'ici 2030.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +1.03% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.78%