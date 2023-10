GE: va livrer deux turbines à gaz pour une centrale chinoise information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 16:05

(CercleFinance.com) - GE Vernova et Harbin Electric (HE) ont annoncé aujourd'hui que Chinese State Development & Investment Corp., Ltd. (SDIC) Jineng (Zhoushan) Gas Power Generation Co., Ltd., a commandé deux turbines à gaz (GE 9HA) pour une nouvelle centrale électrique à cycle combiné située dans l'archipel de Zhoushan dans la province du Zhejiang en Chine.



La centrale devrait fournir près de 1,7 gigawatts (GW) d'électricité pour répondre à la demande du plus grand archipel de Chine, composé de 1 390 îles.



La première unité devrait entrer en exploitation commerciale d'ici la fin de 2025 et devrait brûler jusqu'à 10 % en volume d'hydrogène vert mélangé à du gaz naturel à l'avenir.