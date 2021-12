Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : va livrer 87 éoliennes pour Dogger Bank C en mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 16:14









(CercleFinance.com) - La clôture du financement de la phase C du projet de parc éolien de Dogger Bank par SSE et Equinor permet à GE d'enregistrer au 4e trimestre la première commande commerciale pour la version améliorée de sa plate-forme éolienne offshore, Haliade-X. Dogger Bank C, situé en mer du Nord, sera en effet équipé de 87 éoliennes offshore Haliade-X, soit les premières au monde à fonctionner à 14 MW, assure GE. Cette annonce porte à 277 le nombre total d'unités Haliade-X à installer au sein du parc éolien de Dogger Bank. GE Renewable Energy et Dogger Bank ont aussi finalisé le contrat complet de service et de garantie de cinq ans qui débutera une fois la phase Dogger Bank C mise en service en 2026. A terme, le parc éolien Dogger Bank disposera d'une capacité installée combinée de 3,6 GW. Il devrait atteindre la pleine exploitation commerciale en 2026 avec l'installation des turbines à partir de 2025.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -1.17% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.99%