GE : va fournir trois parcs éoliens en Lituanie

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par European Energy comme fournisseur de trois parcs éoliens en Lituanie, situés à environ 80 kilomètres au nord de la capitale Vilnius. Le projet de 121 MW, qui utilisera 22 éoliennes terrestres GE Cypress, ajoutera 23% de la capacité d'énergie verte à la production d'énergie éolienne actuelle du pays. L'accord comprend également un contrat de service complet de 25 ans. European Energy exploitera des turbines Cypress de 5,5 MW. L'installation des éoliennes sur le site est prévue au cours du 2nd semestre 2021. La Lituanie s'est fixé comme objectif de produire 100% de l'électricité du pays à partir de sources renouvelables d'ici 2050, indique le communiqué de GE. Actuellement 23 parcs éoliens sont en activité dans le pays pour une capacité totale de 480 MW.

