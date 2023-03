Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: va fournir sa technologie solaire en Turquie information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - GE annonce avoir été sélectionné par Ecogreen Energy pour fournir satechnologie de centrale solaire FLEXINVERTER pour la centrale solaire de 130MWc et 100MWac de Nigde Bor qui sera construite à Nigde (Turquie).



La portée des travaux comprend la conception, l'ingénierie, l'approvisionnement et la mise en service de la centrale solaire.



Ce projet s'ajoute aux 1,3 GW de projets solaires que GE livre en Turquie.



GE précise que sa centrale solaire FLEXINVERTER est une solution conteneurisée intégrée qui combine notamment un onduleur solaire et un transformateur de puissance moyenne tension au sein d'un conteneur ISO standard de 20 pieds (soit environ 6,1 m).





