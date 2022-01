Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: va fournir et installer 37 éoliennes de 2,7 MW en Inde information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 16:43









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir reçu une commande de Continuum Trinethra Renewables (une filiale de Continuum Green Energy) portant sur la fourniture, l'installation et la mise en service de 37 éoliennes terrestres de 2,7 MW (modèle 2,7-132) afin d'équiper le parc éolien de Rajkot (99,9 MW), en Inde, dans l'Etat du Gujarat.



Le parc éolien de Rajkot, qui est géré par Continuum, fournira aux entreprises et aux consommateurs locaux ' une énergie accessible, abordable et fiable ', assure GE.



Deepak Maloo, responsable régional des ventes pour Onshore Wind International de GE Renewable Energy en Asie-Pacifique, rappelle par ailleurs que GE Renewable Energy a obtenu plus de 1,2 GW de commandes en Inde l'année dernière, ce qui en fait le plus grand fournisseur d'équipements d'origine (OEM) pour les éoliennes dans le pays.







Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +0.35% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.81%