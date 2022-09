GE: va fournir 81 turbines en Inde information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 13:01

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui que Continuum Green Energy Limited lui avait commandé la fourniture, l'installation et la mise en service de 81 unités de ses turbines éoliennes terrestres 2.7-132 pour des projets éoliens de 218,70 MW en Inde.



L'année dernière, Continuum et GE ont signé un accord pour la fourniture de turbines pour les parcs éoliens de 148,5 MW Morjar, Bhuj et 99,9 MW Rajkot de Continuum en Inde.



Les parcs éoliens, qui sont gérés par Continuum, fourniront aux entreprises et aux consommateurs locaux une énergie accessible, abordable et fiable.



Deepak Maloo, responsable régional des ventes pour l'éolien terrestre de GE Renewable Energy en Asie-Pacifique, a déclaré : 'Au cours de l'année dernière, nous avons obtenu plus de 2 GW de commandes en Inde, ce qui fait de nous l'un des plus grands fournisseurs d'équipements originaux d'éoliennes dans le pays.'



Arvind Bansal, directeur général de Continuum Green Energy, a ajouté : 'Notre objectif de fournir de l'énergie verte pour alimenter l'avenir de la planète est porteur de nombreuses synergies.'