Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : va fournir 753 MW au parc éolien d'Önusberget (Suède) Cercle Finance • 15/02/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - GE annonce aujourd'hui que Luxcara et GE Renewable Energy ont signé un accord avec le parc éolien d'Önusberget afin de fournir 753 MW de capacité éolienne terrestre à ce parc situé dans le nord de la Suède. Luxcara a déjà débuté les travaux d'infrastructure tandis que GE installera à partir du mois de juillet 137 turbines Cypress de 5,5 MW, un modèle disposant d'un rotor de 158 mètres, parfaitement adapté aux vitesses du vent et au climat du site, assure GE. Les aubes de turbine seront d'ailleurs équipées d'un système innovant atténuant le gel et garantissant un niveau de disponibilité stable et des temps d'arrêt réduits, poursuit l'entreprise. En outre, les parties se sont entendues sur un contrat de maintenance de 25 ans. Ce projet constituera le plus grand parc éolien terrestre en Europe et le plus grand contrat de parc éolien terrestre de GE en dehors des États-Unis, précise GE.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +0.42% GENERAL ELECTRIC NYSE +2.35%