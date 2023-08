Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: va fournir 4 turbines destinées à la ville de Yangjiang information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - L'activité Gas Power de GE Vernova a annoncé aujourd'hui deux commandes de quatre turbines à gaz GE 6F.03 qui devraient fournir de l'électricité et de la chaleur de manière fiable à la ville de Yangjiang, dans la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao en Chine.



Il s'agira notamment de stimuler le passage d'une production d'électricité au charbon vers la production d'électricité au gaz afin de réduire les émissions de la Megapole.



Une fois opérationnelles, soit début 2025, les quatre unités devraient produire 480 mégawatts (MW) d'électricité.



' Nous sommes ravis que notre technologie robuste ait été sélectionnée pour ces projets', a commenté Robert Huang, directeur des ventes de turbines à gaz industrielles chez Gas Power China de GE Vernova.







Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -100.00%