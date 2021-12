Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: va fournir 26 éoliennes et 156 MW aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 12:12









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée par Windkoepel Groen dans le cadre d'une opération de 'repowering' du projet Windplan Groen, aux Pays-Bas.



Ici, le 'repowering' consistera à remplacer les anciennes turbines éoliennes par de nouvelles et à y installer des composants plus efficaces, ce qui permettra 'd'augmenter considérablement la production du parc éolien tout en prolongeant sa durée de vie', assure GE



Concrètement GE va fournir 26 éoliennes terrestres Cypress 6.0-164 dans trois parcs éoliens (Ansjovisstroom, Hanze et XY Wind), soit une capacité installée totale de 156 MW.



Les trois parcs devraient être achevés en 2023. L'accord comprend également un contrat de service complet de 25 ans, précise GE.







Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +2.09% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.65%