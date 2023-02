Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: va fournir 16 éoliennes à la société allemande wpd information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 16:15









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par la société allemande wpd afin de lui fournir 16 éoliennes terrestres destinées à trois parcs éoliens qui seront construits à 100 km au sud-est de Hambourg.



Avec une capacité installée totale de 88 MW, les trois projets exploiteront les turbines de 5,5 MW de GE avec un diamètre de rotor de 158 m.



L'accord comprend également un contrat de service complet de 15 ans avec une option d'extension de 5 ans supplémentaires, précise GE.



Les trois parcs éoliens seront situés dans un rayon de 20 km. Deux projets, Bankewitz et Müssingen, devraient être mis en service et opérationnels d'ici la fin de 2023 tandis que le troisième, appelé Flinten, est prévu au premier trimestre de 2024.





