GE : va fournir 107 éoliennes au projet Lincoln Land Wind

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné pour fournir 107 éoliennes terrestres 2,82-127 de GE dans le cadre du projet Lincoln Land Wind de 302 MW dans l'Illinois (Etats-Unis). Le partenariat avec GE comprend également un contrat de service complet de 20 ans. Le parc éolien fournira 126 MW d'énergie renouvelable à McDonald's et environ 175 MW à Facebook par le biais d'accords d'achat d'électricité (CAE) séparés. Le projet devrait être achevé d'ici la fin de 2021, précise GE.

