GE: va équiper une centrale d'EDF en Guadeloupe

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que face à l'intégration croissante des énergies renouvelables sur son réseau, EDF Systèmes Energétiques Insulaires (SEI) a sélectionné un consortium regroupant l'activité Power Conversion de GE Vernova et Eiffage Énergie Systèmes pour fournir et installer un système de condensateurs synchrones clé en main sur la centrale électrique EDF SEI TAC Jarry Sud, en Guadeloupe.



GE indique que ' la solution contribuera à stabiliser le réseau électrique de l'île en fournissant de l'énergie supplémentaire en cas de problèmes soudains d'alimentation ou de problèmes dans le réseau.



' Ce projet représente une référence de référence pour notre technologie de Condensateurs Synchrones conçue et construite en France. Nous sommes ravis et fiers de soutenir EDF SEI pour aider l'île française de Guadeloupe à atteindre ses objectifs de décarbonation ', a déclaré Eric Cotelle, directeur général de Power Conversion, France.







