Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: va équiper un parc éolien de 18 MW en Lituanie information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 16:47









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que sa division Renewable Energy a été sélectionnée par Inikti, fournisseur d'électricité lituanien, afin d'équiper un parc éolien de 18 MW d'Otada en Lituanie, situé dans le sud-ouest du pays.



Le développeur et investisseur du parc éolien, Inikti, exploitera quatre turbines GE de 5,5 MW déclassées à 4,5 MW.



L'installation des éoliennes sur le site du projet aura lieu au troisième trimestre 2023.



Avec ce projet de 18 MW, la capacité éolienne terrestre totale installée de GE en Lituanie atteindra près de 500 MW d'ici la fin de 2023.







Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +0.76% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.67%