GE: va équiper les navires britanniques de la Défense

(CercleFinance.com) - GE Vernova va équiper les nouveaux navires britanniques Fleet Solid Support (FSS) pour le ministère britannique de la Défense (MOD) d'une technologie de propulsion hybride-électrique



Les navires de 216 mètres de long de la Royal Fleet Auxiliary (RFA) seront conçus en mettant l'accent sur la minimisation des émissions de carbone.



' Équipés de technologies économes en énergie pour réduire la consommation d'énergie, ils seront adaptables pour utiliser des combustibles à faible émission de carbone et non fossiles et de futures sources d'énergie durables ' indique le groupe.



' La riche expérience de GE Vernova en ingénierie navale, illustrée par ses contributions aux pétroliers de la flotte Tide Class de la Royal Fleet Auxiliary, fait de l'entreprise un partenaire fiable pour cet important programme ', a déclaré Andy Cooper, directeur général de l'activité Power Conversion de GE Vernova, Royaume-Uni.





