Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: va équiper la future centrale de Shannonbridge (Irlande) information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 16:43









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que la division Gas Power de GE Vernova a reçu des commandes portant sur la fourniture, l'exploitation et la maintenance d'une centrale électrique composée de huit turbines à gaz aérodérivées GE LM2500XPRESS à Shannonbridge (Irlande), pour le compte de l'Electricity Supply Board of Ireland (ESB).



Cette centrale Shannonbridge sera une nouvelle centrale électrique de réserve temporaire conçue pour fournir jusqu'à 264 mégawatts (MW). Elle soutiendra la sécurité et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité en Irlande.



La centrale électrique de Shannonbridge est en cours de construction dans le centre de l'Irlande et devrait entrer en service pendant la saison hivernale 2023-2024 et servir de centrale électrique de réserve jusqu'à la fin de la saison hivernale 2026-2027.







Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -100.00%