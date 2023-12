Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: va équiper la centrale de Shuaiba North, au Koweït. information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 12:50









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que l'activité Gas Power de GE Vernova a signé un accord de services pluriannuel avec la société d'ingénierie basée en Malaisie et au Koweït TNB REMACO - Al Dhow Joint Venture pour la centrale électrique de Shuaiba North à Al Ahmadi, au Koweït.



Selon les termes de cet accord de 5 ans, GE Vernova fournira des services pour les turbines à gaz installées à la centrale électrique de Shuaiba Nord de 876 mégawatts (MW) du ministère koweïtien de l'électricité, de l'eau et des énergies renouvelables.



Dans le cadre de cet accord, GE Vernova mettra à niveau la technologie de combustion actuelle installée sur les trois turbines à gaz vers le système de combustion Dry Low Nox DLN2.6+ le plus avancé.



L'accord comprendra également la fourniture de pièces détachées, de réparations, de services sur le terrain et le logiciel Asset Performance Management (APM) de GE Vernova dans le cloud.







