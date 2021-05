Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : une solution pour l'entretien des centrales nucléaires Cercle Finance • 11/05/2021 à 16:41









(CercleFinance.com) - GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) et GE Digital ont annoncé aujourd'hui avoir développé une solution numérique OPA (Outage Planning and Analytics) destinée à aider les exploitants de centrales nucléaire à planifier et exécuter des arrêts de maintenance et d'analyses dans le cadre du cycle d'exploitation de la centrale. La solution vise plus largement à évaluer le programme de révision, suivre les activités, améliorer les prises de décision et estimer leurs impacts. Selon David Sledzik, vice-président chez GEH, il s'agira d'apporter 'une valeur supplémentaire à l'industrie en minimisant la durée et les coûts des pannes'. Ainsi, la solution OPA a été développée pour 'potentiellement faire économiser des millions de dollars par panne en permettant d'établir le meilleur plan et de l'exécuter', affirme GE.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +0.05% GENERAL ELECTRIC NYSE -2.21%