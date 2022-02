Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: une provision passée sur la transaction avec EDF information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 14:15









(CercleFinance.com) - General Electric a annoncé jeudi qu'il allait passer une charge comprise entre 700 et 800 millions de dollars au titre du projet de cession de ses turbines nucléaires à EDF.



Le groupe industriel américain explique que cette charge de dépréciation avant impôts, sans effet sur la trésorerie, porte sur le restant des actifs de sa branche GE Steam Power, qui produit également des turbines pour les centrales à charbon.



Dans un avis transmis aux autorités boursières, GE précise toutefois qu'il s'attend à générer un gain 'significatif' sur la vente des activités nucléaires de GE Steam Power.



Les conditions financières de la transaction n'ont pas été précisées, mais la réalisation de l'opération pourrait intervenir lors du premier semestre 2023.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -0.43% GENERAL ELECTRIC NYSE 0.00%