GE: une première unité pour une centrale au Tadjikistan

(CercleFinance.com) - L'activité Hydro Power de GE Vernova a achevé la mise à niveau de la première des six unités de turbine et de générateur Kaplan de la centrale hydroélectrique de Qairokkum au Tadjikistan.



Suite au processus de rénovation, l'unité de 21 MW a été portée à une capacité de 29 MW et est désormais connectée au réseau. La puissance de chacune des six unités rénovées passera de 21 MW à 29 MW, portant la capacité totale de la centrale à 174 MW.



Cette centrale hydroélectrique est l'unique source d'électricité pour environ 500 000 habitants de la province.



Les activités de rénovation contribueront à prolonger la durée de vie de la centrale et sa capacité à fournir encore plus d'énergie propre et durable au Tadjikistan.