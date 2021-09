Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : une acquisition dans la visualisation chirurgicale information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 15:57









(CercleFinance.com) - La branche de santé de General Electric a annoncé jeudi l'acquisition de BK Medical, une société spécialisée dans les systèmes de chirurgie par visualisation. BK Medical, qui va être rachetée à Altaris Capital Partners pour un montant de 1,45 milliard de dollars en cash, conçoit des outils d'imagerie utilisés par les chirurgiens lors d'opérations mini-invasives afin de visualiser les tissus profonds lors d'interventions en neurochirurgie, en chirurgie abdominale et en urologie par ultrasons. BK Medical, qui est basé à Boston et à Copenhague et qui affiche un effectif de plus de 650 employés, génère à l'heure actuelle une croissance à deux chiffres au niveau de son chiffre d'affaires. GE Healthcare explique que l'opération va lui permettre d'étendre ses activités au-delà des diagnostics pour se lancer dans les interventions chirurgicales et thérapeutiques. L'acquisition devrait être bouclée l'an prochain.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +6.62% GENERAL ELECTRIC NYSE +4.11%