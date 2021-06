Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : un test grandeur nature pour les solutions éoliennes Cercle Finance • 23/06/2021 à 12:50









(CercleFinance.com) - Au sein du consortium qu'il forme aux côtés de LM Wind Poser et TNO, GE Renewable cherche à développer de nouvelles technologies et méthodes de conception pour un fonctionnement plus efficace des rotors d'éoliennes de nouvelle génération. Dans ce cadre, GE Renewable Energy annonce aujourd'hui que de nouvelles améliorations vont pouvoir être testées sur la turbine grandeur nature de 130 m de diamètre récemment installée à Wieringermeer, aux Pays-Bas. L'objectif ? Pouvoir, à terme, réduire le coût actualisé de l'énergie (LCOE) de l'énergie éolienne offshore. Divers ajouts innovants sur les pales, tels que des 'spoilers', des dentelures, des générateurs de vortex, ou autres 'turbulateurs' vont donc pouvoir être évalués à l'aide de techniques de mesure avancées. GE précise que les recherches de ce consortium créé en 2020 s'inscrivent dans le cadre du projet TIADE qui vise à améliorer l'efficacité des pales éoliennes.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -0.92% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.08%