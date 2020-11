GE : un partenariat médical stratégique avec GenesisCare

(CercleFinance.com) - GE Healthcare, spécialiste mondial de l'imagerie médicale avancée, et GenesisCare, fournisseur de soins contre le cancer et les maladies cardiovasculaires, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique afin d'améliorer les traitements proposés.

GE Healthcare assurera la fourniture et l'entretien des équipements (IRM, Tep Scan, mammographie numérique...) au sein de 440 centres de traitement du cancer et des maladies cardiovasculaires de GenesisCare en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Espagne.

Par ailleurs, les entreprises prévoient d'explorer de nouveaux partenariats dans la recherche, en s'appuyant notamment sur la théranostique - une approche innovante et personnalisée qui combine l'imagerie et la radiothérapie pour rechercher et détruire les cancers avancés sans endommager les tissus sains.

Les maladies cardiovasculaires et le cancer sont actuellement les deux principales causes de décès à travers le monde.