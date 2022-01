Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: un nouveau directeur général chez GE Digital information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 16:52









(CercleFinance.com) - GE a annoncé mardi la nomination de Scott Reese en tant que directeur général de GE Digital, sa filiale spécialisée dans la transformation numérique pour l'industrie.



Le conglomérat américain précise que Reese succédera à partir du 22 février prochain à Patrick Byrne, l'ancien patron de la division qui se concentrera dorénavant sur ses fonctions de directeur général de l'activité d'éolien offshore, au sein de la branche GE Renewable Energy.



Scott Reese rejoint le groupe en provenance d'Autodesk, où il était récemment responsable des activités de développement de produits et des solutions pour l'industrie manufacturière.



Il avait rejoint l'éditeur de logiciels de conception en 2003 au moment de l'acquisition de VIA Development.



GE Digital, qui propose des machines contrôlées par logiciels et des solutions connectées et prédictives pour l'industrie, est une filiale de la branche d'énergie de GE, appelée à prendre son indépendance en 2024 dans le cadre d'une procédure de scission avec sa maison-mère.





