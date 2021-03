Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : trajectoire positive pour 2021 Cercle Finance • 10/03/2021 à 12:58









(CercleFinance.com) - Le p.d.-g. de General Electric, H. Lawrence Culp, Jr., a présenté aujourd'hui les perspectives 2021 de l'entreprise, affirmant que GE était 'sur une trajectoire positive en 2021'. 'Nous nous transformons en une entreprise industrielle plus concentrée, plus simple et plus forte', a-t-il noté. Le dirigeant s'est par ailleurs dit que l'entreprise apportera 'de la valeur aux actionnaires, aux employés, aux clients et aux communautés de GE à long terme' et a annoncé être 'ravi de passer davantage à l'offensive, en investissant dans des technologies de pointe'. GE table sur une croissance organique de GE Industrial à un chiffre en 2021, et sur un BPA ajusté entre 0,15 et 0,25 $. GE prévoit également d'améliorer les performances opérationnelles dans les secteurs de l'électricité (GE Power), des énergies renouvelables (GE Renewable Energy), de l'aviation (GE Aviation) et de la santé (GE Healthcare).

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -9.33% GENERAL ELECTRIC NYSE -5.54%