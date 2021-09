Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : teste un 2e moteur à cycle adaptatif pour l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 08/09/2021 à 12:39









(CercleFinance.com) - GE annonce avoir lancé des tests sur son deuxième moteur à cycle adaptatif, le XA100, dans le cadre du programme AETP (Adaptive Engine Transition Program) de l'U.S. Air Force. Les essais sont présentés comme ' la pierre angulaire ' d'un effort de maturation technologique visant à amener un moteur à cycle adaptatif à pleine maturité, en partenariat étroit avec l'U.S. Air Force. Ces moteurs sont notamment conçus pour augmenter la poussée (+10%), améliorer le rendement énergétique (25%) et offrir une capacité de dissipation thermique nettement supérieure. L'efficacité énergétique améliorée du XA100 permet une réduction significative des émissions de carbone et le moteur fonctionnera également avec tous les biocarburants approuvés par l'US Air Force, précise GE.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -100.00%