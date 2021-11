Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : succès des offres publiques d'achat sur sa dette information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 14:54









(CercleFinance.com) - GE fait part du succès de ses offres publiques d'achat sur sa dette, avec environ 33,3 milliards de dollars de titres valablement présentés à ces offres au 24 novembre, et accepte d'en racheter pour environ 25 milliards de dollars. Le conglomérat -qui projette de se scinder en trois sociétés distinctes dans les années à venir-, s'attend désormais à une réduction de sa dette brute de plus de 80 milliards de dollars entre fin 2018 et fin 2021. GE se déclare donc 'en bonne voie pour atteindre les objectifs de désendettement et générer des marges de flux de trésorerie disponibles dans le haut de la plage à un chiffre dans le portefeuille d'activités actuel en 2023'.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -5.05% GENERAL ELECTRIC NYSE 0.00%