GE: sommet mondial EPC organisé à Dubaï

(CercleFinance.com) - GE Vernova a accueilli plus de 100 participants en matière d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) de tous les pays et les parties du monde lors du Global EPC Summit à Dubaï, aux Émirats arabes unis.



Les participants de plus de 20 sociétés EPC se sont réunis avec des clients finaux et des experts de GE Vernova pour renforcer la collaboration dans le secteur de l'énergie.



' Plus de 100 participants ont discuté de l'état et des perspectives du segment mondial de l'électricité ainsi que de la commercialisation des technologies et des innovations de décarbonation qui contribueront à un avenir énergétique à plus faibles émissions de carbone ' indique le groupe.



Joseph Anis, président et directeur général de GE Gas Power Europe, Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : ' Le Sommet mondial EPC que nous avons organisé à Dubaï a été une excellente occasion de rassembler les principaux acteurs du secteur, d'échanger des points de vue et des expériences sur les tendances technologiques et industrielles, et d'aligner les organisations sur la nécessité d'une amélioration continue de la sécurité et de l'établissement de normes de sécurité communes.





