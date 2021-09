Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : signe un contrat de 28,7 M$ au Bahreïn information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 17:19









(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé la signature d'un contrat avec l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Bahreïn (EWA). Le contrat porte sur un montant de 28,7 millions de dollars pour des logiciels et des services afin de moderniser les réseaux d'électricité et d'eau du Royaume de Bahreïn. ' Comme l'autorité dessert 430 000 clients pour l'électricité et 310 000 clients pour l'eau, les solutions numériques aideront à optimiser leurs objectifs de service à la clientèle et de gestion des actifs ' a déclaré Talal Eskandar, vice-président des opérations commerciales de GE Digital dans la région du Moyen-Orient.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -1.53% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.43%