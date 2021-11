Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : signe un accord avec Counties Energy en Nouvelle-Zélande information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 16:44









(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé que Counties Energy, un fournisseur de réseau de distribution d'électricité en Nouvelle-Zélande, mettra en oeuvre le système avancé de gestion de la distribution (ADMS) de GE Digital dans le cadre de son programme de transformation des services publics numériques. ' La solution ADMS en combinaison avec la mise en oeuvre existante du service public du Smallworld Electric Office de GE Digital améliorera la fiabilité, la résilience et la flexibilité de ses actifs réseau ' indique le groupe. ' Counties Energy applique une technologie innovante pour accroître la fiabilité du réseau pour ses clients et augmenter la résilience et la flexibilité des actifs du réseau ', a déclaré Jim Walsh, directeur général de l'activité Grid Software de GE Digital.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -100.00%