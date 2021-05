Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : sélectionné par Verbund pour un projet en Autriche Cercle Finance • 26/05/2021 à 16:50









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Verbund - le plus grand producteur d'électricité d'Autriche - afin de fournir et mettre en service un générateur de 45 MW dans le cadre de l'extension de Reisseck II, une centrale hydroélectrique de stockage par pompage, située en Autriche, à 2300 mètres d'altitude. Reisseck II (430 MW) a été mise en service en 2016 et sera désormais agrandie par Reisseck II + (45 MW) une centrale électrique souterraine en caverne. Après l'achèvement des travaux préparatoires nécessaires, la construction devrait démarrer au printemps 2021, indique GE. Reisseck II + sera dotée de la technologie à vitesse variable de GE Hydro Solutions, une conception offrant une plus grande flexibilité et des temps de réponse courts aux changements de charge permettant de couvrir efficacement les pics de puissance du réseau.

