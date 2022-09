Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: scission de GE HealthCare prévue début 2023 information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 14:47









(CercleFinance.com) - GE annonce le premier conseil d'administration de GE HealthCare, société qui sera créée avec la scission de GE, prévue dans la première semaine de janvier 2023, sous réserve de l'approbation finale du conseil d'administration de GE et d'autres conditions habituelles.



Comme annoncé précédemment, H Lawrence Culp Jr, directeur général (CEO) de GE et de GE Aerospace, agira à titre de président non exécutif de GE HealthCare. Peter Arduini, CEO de GE HealthCare, occupera également le poste d'administrateur.



GE a également annoncé les noms de huit administrateurs supplémentaires qui prévoient de se joindre au conseil d'administration de GE HealthCare. La nouvelle société organisera une journée investisseurs le jeudi 8 décembre à New York.





